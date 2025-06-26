Директора сафари-парка «Тайган», на которого напал лев, лечат в больнице Краснодара

Директор парка львов и тигров «Тайган» Олег Зубков перевезен для лечения в Краснодар. Он находится в Краснодарской клинической больнице №1. Сюда пациент был доставлен в минувший вторник из Симферополя, где ему была оказана первая помощь, на вертолете санавиации. А накануне ему в главной клинике Кубани была сделана операция.

Как сообщает «Российская газета», решение о переводе Зубкова в торакальное хирургическое отделение этого крупнейшего в регионе медицинского учреждения приняли московские медики. Позже стало известно, что транспортировку Зубкова в Краснодар согласовывали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов. В тот же день академик Порханов в телефонном разговоре с «РГ» подтвердил эту информацию.

Напомним, созданное в крае в 1989 году торакальное хирургическое отделение сегодня считается одним из лучших в стране. С 2003 года оно входит в состав Центра грудной хирургии Краснодарской краевой больницы №1. Деятельность отделения курирует главный торакальный хирург края, Герой Труда России и Герой труда Кубани, академик, главный врач клиники Владимир Порханов. Под его руководством здесь были сделаны сотни уникальных, в том числе органовосстанавливающих операций. Именно он оперировал Зубкова. Об этом сообщил ветеринарный врач парка львов Василий Писковой.

"«Друзья, хорошие новости об Олеге Алексеевиче. Вчера в Краснодаре один из лучших торакальных хирургов России, а именно Порханов Владимир Алексеевич, прооперировал нашего замечательного человека-льва», – сообщил Писковой в соцсетях. Он рассказал, что у Зубкова подтвердилось незначительное прободение грудной полости с левой стороны, через которое в грудную полость поступал воздух. По его словам, отверстие от клыков льва было маленькое. В грудной полости оказалось небольшое количество воздуха, и работе легкого это не мешало, но создавало напряжение. В краснодарской клинике ему откачали воздух и нормализовали давление в грудной полости.

По словам хирургов, была задета трахея, но пищевод уцелел. Кроме того, не пострадали артерии. Были повреждены только поверхностные вены, и это не привело к критической потере крови.

Сегодня утром корреспондент «РГ» дозвонилась академику. О подробностях операции он рассказывать не стал, подтвердив, что Олег Зубков находится в краснодарской клинике.

«Вот вылечим, тогда и можно будет о чем-то говорить», – сказал Владимир Алексеевич.

Напомним, что в минувшее воскресенье Зубков кормил львов. Один из хищников набросился на него и сильно травмировал лицо, шею, туловище. Зубкову удалось выбраться из клетки самостоятельно, после чего он потерял сознание. Раненого мужчина нашел один из сотрудников парка и вызвал скорую.

Медики зафиксировали у мужчины серьезную травму головы и шеи, а также потерю большого количества крови. Кроме того, у пострадавшего повреждено легкое.

По факту ЧП в парке возбуждено уголовное дело.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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