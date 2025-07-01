Глава Удмуртии подтвердил гибель трех человек при атаке БПЛА на Ижевск, еще 35 человек ранены

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил информацию о гибели трех человек в результате атаки украинских дронов на предприятие в Ижевске. Еще 35 человек, по его словам, госпитализированы.

«По состоянию на данный момент у нас трое погибших, 35 человек госпитализированы, из них 10 человек в тяжелом состоянии», – сказал глава республики в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Вся необходимая помощь медперсоналом оказывается, в том числе с привлечением федеральных медцентров», – добавил он.

Бречалов также сообщил о беседе с президентом России. «Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших», – сказал он. По словам главы региона, президент также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

«Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших, безусловно, будет оказана», – добавил Бречалов.

Сегодня утром глава Удмуртии сообщил, что украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске. На атакованном предприятии возникло возгорание. Позже Бречалов заявил, что при ударе БПЛА есть погибшие и тяжелораненые, но их число не назвал. Новостные телеграм-каналы, в свою очередь, сообщили о гибели трех человек и двух десятках пострадавших.

Ижевск, Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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