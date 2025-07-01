Глава Удмуртии сообщил о погибших в результате атаки БПЛА на Ижевск

В результате атаки украинских беспилотников на одном из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Число жертв и пострадавших он не назвал.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», – сказал глава республики на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших. «Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» по телефону: +7 (3412) 693510», – сообщило ведомство в своем тг-канале. Кроме того, республиканский клинический центр психического здоровья открыл горячую линию для оказания психологической помощи жителям города.

В Ижевске отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля, сообщила мэрия. Сегодня в городе должны были пройти автопробег и концерт, посвященные Дню ветерана боевых действий, а завтра – митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Утром 1 июля глава Удмуртии сообщил, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. Позже Бречалов уточнил, что пожарные ликвидируют очаги возгорания на пострадавшем объекте. Также, указал он, в результате атаки есть пострадавшие. Сотрудников предприятия эвакуировали.

В аэропорту Ижевска из-за налета БПЛА введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube