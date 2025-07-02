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Среда, 2 июля 2025, 09:00 мск

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Над тремя регионами сбили пять украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По два дрона перехвачено над территориями Курской и Ростовской областей и один беспилотник – над Крымом.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении ночной атаки БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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