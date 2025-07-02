Второе дело возбудили после сексуального насилия над ребенком в лагере под Красноярском

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников летнего спортивного лагеря «Сосновый бор» в Красноярском крае после сексуального насилия над 10-летним мальчиком. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее СКР возбудил дело по статье об насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении трех подростков 11-13 лет, которые дважды надругались над младшим школьником с применением бутылки. Нападения происходили 25 и 27 июня.

«После совершения преступления 25 июня пострадавший ребенок сообщил сотрудникам лагеря о произошедшем инциденте, однако уполномоченные лица, должные осуществлять контроль за детьми, не приняли мер к защите ребенка и обеспечению его безопасности, а также к дальнейшему пресечению противоправных действий подростков, и не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Халатное бездействие должностных лиц лагеря повлекло последующее совершение преступления в отношении ребенка», – заявили в СК.

В связи с этим следователи возбудили дело о халатности в действиях должностных лиц летнего лагеря (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.

Ранее в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска сообщили об увольнении после резонансного инцидента воспитателя спортивного лагеря «Сосновый бор». Краевая прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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