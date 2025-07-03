В Липецкой области во время ночного налета дронов погибла женщина

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 69 украинских дронов. В результате детонации одного из них погибла женщина, еще два человека получили ранения.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ. 27 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Воронежской, 10 – над Липецкой, восемь – над Курской областью, два – над Крымом.

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, обломки БПЛА упали на частный жилой дом в Липецком округе. «К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, а другой дрон стал причиной пожара на парковке одного из предприятий. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

В Воронежской области в жилых домах повреждены крыши и окна. «Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается», – сообщил губернатор Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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