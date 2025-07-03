Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Три человека погибли и трое пострадали при пожаре на предприятии в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. Двое из пострадавших госпитализированы.

Возгорание на одном из предприятий Котовска произошло в ночь на 3 июля. «По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов. Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчетами», – написал врио главы региона в своем телеграм-канале. На каком именно предприятии произошло ЧП, он не уточнил.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Первышов.

Отметим, ночью приостанавливал работу аэропорт Тамбова. Мера вводилась в целях безопасности полетов гражданских самолетов, сообщала Росавиация. Воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов в 7:15 мск.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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