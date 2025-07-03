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Четверг, 3 июля 2025, 14:27 мск

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Замглавкома ВМФ РФ погиб в Курской области

Замглавнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков, скрин видео Минобороны РФ

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами... Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области... Вечная слава Героям», – написал Кожемяко в своем Telegram-канале (цитата по РИА «Новости»).

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином – жить вечно!" – заключил глава региона.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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