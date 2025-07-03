российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 14:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны раскрыло некоторые детали гибели замглавкома ВМФ РФ в Курской области

Фото Минобороны РФ

Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор, бывший командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Михаил Гудков погиб во время боевой работы в курском приграничье. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что это произошло накануне.

«2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее о гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Президент РФ Владимир Путин объявил о назначении Гудкова замглавкомом ВМФ во время посещения атомной подлодки «Архангельск» 28 марта этого года. Верховный главнокомандующий отметил успехи 155-й бригады морской пехоты ТОФ, назвав ее одной из лучших в Вооруженных силах России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Замглавкома ВМФ РФ погиб в Курской области

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,