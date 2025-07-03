В Брянской области один человек погиб и еще один ранен при ударе FPV-дронов

В Брянской области в результате атаки FPV-дронов смертельное ранение получил мужчина, еще одна женщина госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ атаковали боевыми БПЛА село Алешковичи Суземского района. «В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку близким погибшего и пострадавшей.

Губернатор также призвал жителей быть бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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