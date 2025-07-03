В Удмуртии дрон попал в техническое сооружение

Два украинских беспилотника атаковали Удмуртию. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«На один из объектов на территории Удмуртии совершена атака. В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух БПЛА. Один аппарат благодаря мерам безопасности не достиг, второй попал в техническое сооружение», – сказал Бречалов.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.

1 июля украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске. В результате удара три человека погибли, пострадали 45.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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