В Москве нашли мертвым вице-президента «Транснефти»

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли около его дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Бадалову было 62 года.

«Предварительная причина гибели – самоубийство», – рассказал собеседник агентства. По его словам, проводится проверка.

Как сообщил источник РИА «Новости», перед смертью Бадалов написал супруге прощальные сообщения. По информации агентства, на момент происшествия в квартире находились жена и две дочери Бадалова, с ними работают психологи.

В «Транснефти» подтвердили информацию о гибели вице-президента. «С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова. Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», – сказано в сообщении на сайте компании.

Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года, курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации деятельности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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