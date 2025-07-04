ПВО сбила шесть украинских дронов в Удмуртии и еще в двух регионах

Система противоздушной обороны за три часа сбила шесть украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, три БПЛА уничтожены в Удмуртии, два – в Белгородской области и один – в Самарской области. Дроны были перехвачены в период с с 8:00 мск до 11:00 мск.

Ранее глава Удмуртии Александ Бречалов сообщил, что силы ПВО сбили два летевших на Ижевск беспилотника, еще один БПЛА был подавлен системой РЭБ. «Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы», – написал он в своем тг-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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