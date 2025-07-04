На российском круизном лайнере произошла вспышка норовируса

На лайнере «Николай Карамзин» выявили 37 человек с норовирусом, в том числе среди членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На круизном лайнере «Николай Карамзин», курсирующем по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус», – говорится в сообщении.

Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, добавили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Также к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, выявлены нарушения требований по приему продуктов питания, условиям хранения пищевых продуктов, крайне неудовлетворительное санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов.

При лабораторном обследовании членов экипажа норовирус был выявлен у работников пищеблока, включая повара, кухонного работника и официанта.

В адрес туристической компании «Московский туристический флот» и судовладельца «Московское речное пароходство» выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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