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Пятница, 4 июля 2025, 16:15 мск

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В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при ударе дрона

В Белгородской области в результате удара вражеского беспилотника пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района атаке беспилотника ВСУ подверглось сельхозпредприятие. Пострадали семь мирных жителей», – написала глава региона в своем телеграм-канале.

Пять человек получили осколочные ранения и баротравмы, их доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию.

Гладков отметил, что после оказания необходимой медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

«От детонации дрона загорелся один из корпусов – возгорание ликвидировано», – добавил губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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