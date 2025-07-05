Футболист Федор Смолов оказался в центре полукриминального скандала

Московская полиция организовала проверку инцидента с дракой 35-летнего футболиста в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. По данным СМИ, что речь идет о бывшем игроке сборной России и ФК «Краснодар» Федоре Смолове.

В социальные сети попало видео с камер наблюдения кафе, на кадрах которого футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителям, после чего у них произошла словесная перепалка, а затем Смолов поочередно ударил их по лицу.

«28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства», – уточнили в московской полиции.

В МВД также отметили, что была установлена личность подозреваемого. Им «оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы РФ, в связи с чем опросить его не представилось возможным».

Полиция пока не стала возбуждать уголовное дело по факту инцидента в связи с неполными данными о случившемся. «В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом», – отметили в московском главке МВД.

«Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта», – добавили в полиции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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