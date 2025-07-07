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Понедельник, 7 июля 2025, 10:36 мск

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Жительница Брянской области пострадала при атаке дрона

В Брянской области женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается вся необходимая помощь.

Богомаз призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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