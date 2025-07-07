Жительница Брянской области пострадала при атаке дрона

В Брянской области женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается вся необходимая помощь.
Богомаз призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Брянск, Зоя Осколкова
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