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Понедельник, 7 июля 2025, 16:15 мск

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Два украинских БпЛА сбили над Белгородской областью

Вооруженные формирования киевского режима нанесли новый удар по Белгородской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, почти за полчаса над регионом было уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата (БпЛА) самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атака была отражена в период с 14:15 до 14:40 мск.

По данным Минобороны, сегодня ночью над Белгородской областью было сбито 20 вражеских БпЛА. Утром глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм канале уточнил, что в селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована «ГАЗель», в результате чего ранения получил водитель автомобиля. «Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения «Орлан» вывезли и передали бригаде скорой помощи», – сообщал губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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