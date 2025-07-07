В жилом доме в Курске взорвался газ: ранен один человек

Житель Курска получил ранения в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в здании обрушились часть стены и балкон.

«Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошел взрыв. По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги. В доме обрушилась часть стены и балкон», – отметил врио главы региона в своем телеграм-канале.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по факту взрыва газа организована проверка.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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