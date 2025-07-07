В Рязани произошел взрыв: один человек погиб, еще четверо ранены

Сегодня в Рязани произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения. Как сообщает региональный оперативный штаб, ЧП произошло около 18:00 местного времени на Соборной улице.
Как отмечается, взрыв прогремел предположительно в здании лаунж-бара.
«По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», – говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Рязань, Анастасия Смирнова
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