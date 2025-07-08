В Белгородской области дроны ВСУ подожгли поле с пшеницей и повредили 15 машин

В Белгородской области атака дронов стала причиной пожара на поле пшеницы. Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей.
«По предварительной информации, в результате инцидентов с БПЛА ВСУ в Белгородской области произошло возгорание поля с пшеницей на площади три гектара», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
В результате ударов боевых дронов также были повреждены 15 гражданских машин.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении за ночь трех украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области.
Белгород, Зоя Осколкова
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