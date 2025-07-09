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Среда, 9 июля 2025, 08:10 мск

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Средства ПВО за ночь уничтожили 86 украинских дронов

Система противовоздушной обороны минувшей ночью перехватила 86 боевых дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

23 беспилотника уничтожили над территорией Курской области, 16 – над Брянской, 15 – над Тульской, по 12 – над Белгородской и Орловской областями.

Четыре БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе два дрона, летевших на Москву.

Также два беспилотника перехватили над Смоленской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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