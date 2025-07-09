Пятерых россиян задержали за поджоги вышек сотовой связи

Пятерых граждан России задержали за поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленники действовали на территории Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарского края. Руководили преступной деятельностью украинские кураторы.

«В отношении задержанных следственными подразделениями МВД и СК России возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 («Диверсия»), ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК России», – говорится в сообщении.

В ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность. Вербовщики обещают большое вознаграждение, которое не выплачивается либо не превышает 20 тысяч рублей.

«Однако желание получить «легкие деньги» оборачивается уголовной ответственностью по статьям «диверсия» и «террористический акт», по которым предусмотрено наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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