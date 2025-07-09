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Среда, 9 июля 2025, 21:16 мск

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Среди отравившихся водой в Дагестане 270 детей

Более 270 жителей Магарамкентском района Дагестана обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, подавляющее большинство из них – дети. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

«За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрированы 274 человека, 270 из которых – дети», – сказал глава республиканского минздрава в комментарии ТАСС.

По его словам, оперштаб вырабатывает меры предупреждения распространения инфекции.

Напомним, после массового отравления водой в Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сегодня стало известно о задержании директора муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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