Во время ночного налета вражеских дронов пострадали два мирных жителя

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны перехватили 14 украинских дронов. В результате падения обломков ранения получили жители в Белгородской и Брянской областях.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Восемь беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по два – над Белгородской областью и Крымом, по одному – над Пензенской и Курской областями.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в поселке Новосадовый при падении обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, об одном пострадавшем жителе села Подывотье Севского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате удара дронами – камикадзе, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил глава региона.

На местах падения обломков работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube