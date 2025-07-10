Житель города Шебекино погиб при обстреле со стороны Украины

В городе Шебекино Белгородской области мерный житель погиб при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Случилось самое страшное – погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей», – написал глава региона.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ доставлен мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Также два жителя Белгорода пострадали в результате падения обломков сбитого беспилотника. «Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил Гладков.

Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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