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Четверг, 10 июля 2025, 18:09 мск

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Погиб житель Белгородской области при атаке вражеского БпЛА

Сегодня в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка.

«Дрон Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю, в результате которого погиб мужчина», – уточнил губернатор.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 15:00 до 16:30 мск над Белгородской областью были уничтожены восемь беспилотников. В это же время атакам подверглись Брянская область и Московский регион.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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