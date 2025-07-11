Средства ПВО перехватили за ночь 155 украинских дронов

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 155 украинских дронов на 11 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течении прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

53 вражеских БПЛА сбили над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 – над Орловской областью и Московским регионом, семь – над Крымом, по четыре – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря, по два – над Ростовской и Калужской областями.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы. Последствия ночного налета уточняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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