Во время ночного налета дронов в Тульской и Липецкой областях погибли мирные жители

Два человека стали жертвами ночной атаки украинских беспилотников в Тульской и Липецкой областях. Об этом сообщают местные власти.
«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», – рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По данным Минобороны, над регионом ночью сбили 13 беспилотников.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате удара дрона произошел пожар на одном из сельхозпредприятий Хлевенского района.
«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавил губернатор.
Как ранее сообщали в Министерстве обороны, над Липецкой областью ночью перехватили четыре БПЛА.
Тула, Зоя Осколкова
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