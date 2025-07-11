Во время ночного налета дронов в Тульской и Липецкой областях погибли мирные жители

Два человека стали жертвами ночной атаки украинских беспилотников в Тульской и Липецкой областях. Об этом сообщают местные власти.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», – рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По данным Минобороны, над регионом ночью сбили 13 беспилотников.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате удара дрона произошел пожар на одном из сельхозпредприятий Хлевенского района.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавил губернатор.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны, над Липецкой областью ночью перехватили четыре БПЛА.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube