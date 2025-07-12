Средства ПВО за ночь перехватили 33 украинских БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 33 дрона, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

16 дронов сбили над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Курской, по одному – над Воронежской областью, Кубанью и акваторией Азовского моря.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube