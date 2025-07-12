После рекордной жары на Москву обрушился мощный ливень

После аномально жаркой погоды на столицу России обрушились ливень и ураганный ветер. Повалены несколько деревьев, а улицы превратились в реки.

Сегодня днем жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности, воздух прогрелся до +36,1°C. К вечеру погода резко испортилась, пошел сильный дождь, налетел шквалистый ветер.

Дерево рухнуло на проезжую часть в Одинцовском районе, движение временно затруднено, передает телеграм-канал «Shot». Кроме того, в районах Хорошёво-Мнёвники и Щукино деревья упали на припаркованные автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за мощного потока ливневая канализация не справляется, многие улицы превратились в реки. Произошло подтопление на 16-м километре МКАД. На месте работают оперативные службы города. Водителей просят быть бдительными и выбирать пути объезда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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