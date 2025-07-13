Во время ночного налета дронов пострадали два жителя Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате налета дронов. В общей сложности минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Министерства обороны.

26 дронов сбили над Белгородской областью, четыре – над Воронежской, по три над территориями Липецкой и Нижегородской областей.

Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя, их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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