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Понедельник, 14 июля 2025, 08:08 мск

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Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 11 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Шесть БПЛА сбили над Орловской областью, два – над Брянской, по одному – над Курской областью, Крымом и акваторией Черного моря.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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