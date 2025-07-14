Кинорежиссер Александр Митта ушел из жизни

Умер кинорежиссер Александр Митта. О смерти народного артиста России сообщил его сын.

Александр Наумович долгое время боролся с онкологией, ему присвоили паллиативный статус. В конце июня режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прогнозы врачей были неутешительными.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Александр Наумович был создателем первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров советского проката. В фильмографии режиссера значатся такие известные ленты как «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий» и «Граница: Таежный роман».

В 1974 году Митта получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м – стал народным артистом России. Режиссер награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степеней.

Москва, Зоя Осколкова

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