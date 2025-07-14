В Тульской области молния убила трех человек

В Тульской области три человека погибли и три пострадали при ударе молнии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в Алексинском районе Тульской области. Молния ударила в людей на пляже. По словам очевидцев, несколько отдыхающих в этот момент находились в воде.

В результате погибли три человека, в том числе ребенок. Трое пострадавших госпитализированы.

В Следственном комитете сообщили о начале процессуальной проверки по факту гибели людей. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются.

Ранее в областном управлении МЧС предупреждали жителей области о приближении грозы с ливнем, градом и шквальным ветром.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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