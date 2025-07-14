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Понедельник, 14 июля 2025, 17:26 мск

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В Брянской области девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом

В Брянской области микроавтобус с пассажирами попал в аварию. Пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла накануне ночью. Транспорт направлялся из Смоленска в сторону Брянска. Микроавтобус наехал на металлическое ограждение моста и опрокинулся.

«В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы», – говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, пострадали водитель автомобиля и две пассажирки.

Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем. Региональное управление МВД проводит проверку.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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