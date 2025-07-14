В Курской области погиб спасатель из Севастополя

Мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в курском регионе Медиев работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля текущего года. На его счету – сотни обезвреженных взрывоопасных предметов.

«Вместе с ним при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь», – отметили в МЧС России.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube