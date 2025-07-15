Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских дронов

Ночью система противовоздушной обороны сбила 55 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате налета пострадали несколько человек в Воронежской области.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

32 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой областью, по одному – над Ростовской и Курской областями.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки дронов есть пострадавшие. «В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях, частные дома, посечены ряд торговых объектов и автомобилей.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о повреждениях уточняется», – добавил Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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