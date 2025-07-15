Более 100 жителей юга России осудят за схемы с обналичиванием маткапитала

В Ставропольском крае будут судить более 100 человек из семи регионов за мошеннические схемы с материнским капиталом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ», – написала Волк в своем телеграм-канале.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовали трое злоумышленников в 2017 году. Затем лидеры привлекли к преступной деятельности должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ.

Участники схемы искали граждан, имеющих право на выплаты по материнскому капиталу, и заключали с ними фиктивные договоры на строительство жилья. Затем через подконтрольные кооперативы злоумышленники обналичивали деньги, выплачивая часть держателям сертификатов, а остальную прибыль делили между собой. В общей сложности обвиняемые получили более 75 млн рублей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», – заключила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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