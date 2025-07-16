В течение ночи ПВО сбила восемь украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили восемь вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Три дрона перехватили над территорией Республики Крым, еще три – над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, на местах падения обломков работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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