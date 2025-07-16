Один житель Белгородской области погиб, еще пятеро ранены после атаки дронов ВСУ

Сегодня в результате террористических атак ВСУ погиб мирный житель Белгородской области, еще пятеро получили ранения. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, произошло несколько ударов беспилотников в течение дня в разных районах.

По его словам, белгородец погиб в районе хутора Первомайский Волоконовского района, где беспилотник нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю. «От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму», – уточнил губернатор.

Мужчина с ранениями госпитализирован в Волоконовскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Он продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Еще один инцидент произошел на участке автодороги Варваровка – Ясные Зори Белгородского района, где дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.

«Пострадали водитель и пассажир», – отметил Гладков.

Ранения также получили два бойца подразделения «Орлан» в результате удара FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. «Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно», – сообщил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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