В Воронеже три подростка ранены во время ночной атаки дронов

В Воронеже в результате налета дронов сегодня ночью пострадали три подростка. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое несовершеннолетних, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте».

Повреждены четыре квартиры, разрушена стена и выбиты стекла. Жильцов одного подъезда эвакуировали и разместили во временном пункте.

На месте происшествия работают оперативные службы

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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