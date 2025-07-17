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Четверг, 17 июля 2025, 08:33 мск

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Средства ПВО за ночь перехватили 122 украинских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 122 беспилотника ВСУ над территорией 12 регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

43 дрона сбили над Брянской областью, 38 – над Курской, 10 – над Орловской, по шесть – над Смоленской и Воронежской областями, пять дронов уничтожили над Белгородской областью, по три – над территориями Московского региона, Крыма и Калужской области, по два – над Ленинградской и Липецкой областями, один – над Тульской областью.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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