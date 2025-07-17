Мошенники обманывают поступающих на платное обучение абитуриентов

Мошенники придумали новую схему обмана. Они требуют плату с выпускников еще до зачисления в вуз. В предыдущие годы жертвами аферистов становились в основном желающие попасть на бюджет, в этом – злоумышленники нацелились на тех, кто поступает на платной основе.

Злоумышленники связываются с абитуриентами и предлагают внести деньги за обучение еще до зачисления – чтобы получить преимущество перед другими претендентами и точно увидеть свою фамилию в приказе, пишут «Известия». О такой схеме обмана рассказал главный эксперт Московского антикоррупционного комитета, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, преступники воспользовались напряженной ситуацией, поскольку по некоторым специальностям число платных мест урезано. «Раньше было проще – заплатил деньги и гарантированно поступил. Сейчас конкурс идет даже среди платников. Вот тут и начинаются все эти игры мошенников», – пояснил Перенджиев.

Активное использование мошеннической схемы с предварительной оплатой обучения подтвердили и специалисты по кибербезопасности, а также правозащитники.

Выпускникам напомнили, что корректная оплата обучения производится исключительно после подписания договора и по реквизитам университетской кассы. Только такой способ гарантирует среди прочего, что в случае расторжения договора плательщик сможет забрать сумму, выплаченную за обучение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube