В Воронеже поймали шпиона, передававшего Киеву данные о ПВО

В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который передавал сведения киевскому режиму и готовил диверсию. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемый передавал военной разведке Украины данные о средствах противовоздушной обороны. Кроме того, фигурант готовил взрыв на объекте энергетической инфраструктуры.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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