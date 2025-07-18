Средства ПВО за ночь перехватили 73 вражеских дрона

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 73 украинских беспилотника над территорией девяти регионов и акваторией двух море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

31 БПЛА был сбит над Брянской областью, 17 – над Орловской, десять – над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву. Четыре дрона перехватили над Крымом, три – над Азовским морем, по два – над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем.

На местах работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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