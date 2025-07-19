Над Россией сбили еще 14 украинских беспилотников

Вооруженные формирования Украины организовали новую атаку российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 11:30 мск до 15:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 14 вражеских БпЛА над четырьмя регионами.

В частности, восемь беспилотников сбиты над Брянской область и четыре – над территорией Московского региона. В Тверской и Калужской областях нейтрализовано по одному аппарату.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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