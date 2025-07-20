Над Россией ночью сбили 93 украинских беспилотника

Российские силы противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 38 дронов было нейтрализовано в небе над Брянской областью. Над территорией Московского региона сбиты 19 БПЛА, в том числе 16, летевших на российскую столицу. Еще 11 беспилотников уничтожены над Калужской областью, восемь – над Тульской областью.

По пять вражеских дронов перехвачены над Орловской и Нижегородской областями, три – над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбиты над Курской областью и по одному – над Белгородской и Рязанской областями.

Главы Брянской, Калужской, Орловской и Рязанской областей отчитались об отсутствии пострадавших и разрушений. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о падении обломков БПЛА в Зеленограде. «Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – написал он в своем телеграм-канале. Градоначальник в своих ночных сообщениях не уточнял, в каких районах были нейтрализованы дроны ВСУ, отметив лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы. В то же время, как сообщает телеграм-канал SHOT, в результате падения обломков беспилотника во дворе одного из жилых домов Зеленограда загорелись два автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, возгорание ликвидировано. Кроме того, по свидетельству местных жителей, в нескольких квартирах одной из многоэтажек выбило стекла в окнах.

По информации Росавиации, с начала ночи дважды приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Ограничения на полеты также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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