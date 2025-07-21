В Новой Москве произошел пожар из-за сбитого беспилотника

В Новой Москве обломки сбитого украинского дрона упали на крышу жилой многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет, жильцов эвакуировали.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, система противовоздушной обороны перехватила беспилотник в районе поселка Киевский в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – добавил Собянин.

В результате падения обломков произошло возгорание на крыше многоэтажки, из здания эвакуировали 50 жильцов. Пожар оперативно ликвидировали, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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