Средства ПВО в течение ночи перехватили 74 украинских дрона

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 74 украинских БПЛА над территорией семи регионов РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

23 дрона сбили над территорией Московского региона, в том числе 15, летевших на Москву. 14 БПЛА перехватили над Курской областью, 12 – над Ростовской, по десять – над Брянской и Калужской областями, четыре – над Тульской и один – над Липецкой областью.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube